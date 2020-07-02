ليبيا.. انتشال 6 جثث من مقبرة جماعية في ترهونة

وليد عبد الله / الخليج 365

انتشلت السلطات الليبية، الخميس، 6 جثث جديدة من إحدى المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

ليرتفع بذلك عدد الجثث المنتشلة من مقابر جماعية في جنوب العاصمة وترهونة إلى 219، منذ دحر مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منها الشهر الماضي.

وقالت اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية، في بيان نشرته وزارة العدل، إن فرق البحث التابعة لها قامت باستخراج 5 جثث مجهولة الهوية كاملة، وكانت جميعها مدفونة بملابسها، منها اثنتان معصوبتا الأعين والأرجل، إضافة إلى جثة واحدة عبارة عن بقايا أشلاء.

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وأشار البيان إلى أنه بعد تحديد معالم الجثت، تم تصويرها وتوثيقها من قبل الفريق، ومن ثم انتشالها من مكانها بعد أن تم وضعها في الأكياس المخصصة، ووضع الأرقام والعلامات الدالة عليها.

ولفت البيان إلى أن اللجنة لا تزال تواصل أعمال البحث والاستخراج إلى حين استكمال كافة الأماكن المحددة للمقابر الجماعية.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، إنه بعد انتشال الجثث الست، ارتفع إجمالي ما تم جمعه وانتشاله من المقابر الجماعية في جنوب طرابلس وترهونة إلى 219، إضافة إلى عدد من الرفات والأشلاء.

وتم انتشال هذه الجثث من مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر، المدعوم من دول عربية وأوروبية، وينازع منذ سنوات الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، على السلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.