كورونا.. 7 وفيات باليمن و372 إصابة في فلسطين

اليمن - فلسطين / الخليج 365

أعلن اليمن، الخميس، تسجيل 7 وفيات بكورونا، فيما رصدت فلسطين 372 إصابة بالفيروس.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا باليمن (حكومية) بتسجيل 7 وفيات، و65 إصابة، وشفاء 9 مرضى.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.221، بينها 325 وفاة، و513 متعافيا.

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ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 372 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3.417، منها 11 وفاة، و634 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الخميس، 10 ملايين و919 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 521 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و106 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

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