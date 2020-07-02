مسقط.. غريفيث يبحث الأزمة اليمنية مع بن علوي

محمد السامعي / الخليج 365

بحث المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الخميس، الأزمة اليمنية مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن "غريفيث التقى مع بن علوي، وقدم شكره للسلطنة على الجهود التي تقوم بها لإيصال المساعدات وتحقيق السلام في اليمن".

وأضافت أن بن علوي "أكد خلال اللقاء على استمرار دعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي يحقق لليمن والشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار"، دون مزيد من التفاصيل.

والأربعاء، غادر غريفيث العاصمة السعودية الرياض إلى مسقط، التي من المقرر أن يعقد فيها مباحثات مع وفد من جماعة "الحوثي"، بحسب ما صرح في وقت سابق مصدر حكومي يمني للأناضول.

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كان غريفيث وصل الرياض، الإثنين، وعقد سلسلة مباحثات في الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، إضافة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، عيدروس الزييدي.

كما عقد في الرياض مباحثات مع ممثلين عن أحزاب يمنية ورئيس البرلمان سلطان البركاني، وكذلك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعت الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن، إلى وقف إطلاق نار شامل، واستئناف عاجل للعملية السياسية، دون استجابة لدعوتها حتى الآن.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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