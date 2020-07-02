5 ملايين دولار.. الدعم الكويتي لتونس في مواجهة كورونا

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في تونس، الخميس، أن "حجم الدعم الذي قدمته الكويت لتونس في تصديها لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قيمته 5 ملايين دولار".

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة عقب جلسة عمل بإشراف وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، وحضور سفير الكويت بتونس علي أحمد الظفيري، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتايراند.

وحسب البيان، جدد وزير الصحة التونسي شكره وتقديره للكويت "على تضامنها مع تونس منذ اندلاع الأزمة الصحية العالمية، من خلال تقديم دعم مادي في شكل هبة عبر مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، وهو ما مكن البلاد من اقتناء تجهيزات طبية ومعدات مخابر".



وفتحت تونس، السبت، حدودها أمام حركة المسافرين بعد إغلاق لأكثر من 3 أشهر ضمن تدابير مكافحة كورونا، لتكون أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.



Advertisements

من جهته، أعرب السفير الكويتي عن "استعداد دولة الكويت لمواصلة مؤازرتها تونس في المجال الصحي، وخاصة من خلال آليات الصندوق الكويتي للتنمية" (ذراع المساعدات الخارجية لدولة الكويت).



وتشمل مشروعات الصندوق الكويتي، تمويل إنشاء 4 مستشفيات، بكل من مكثر في سليانة (وسط) وجلمة في سيدي بوزيد (وسط)، وحفوز في القيروان (وسط) وغار الدماء في جندوبة (شمال غرب)، حسب البيان.



وأضاف أن الصندوق الكويتي مستعد لتأهيل 17 قسم استعجالي وتأهيل مستشفيين محليين مع دراسة جدوى إنجاز مشروع مركز جديد للأمراض السرطانية بإقليم تونس الكبرى (يضم ولايات تونس ومنوبة وأريانة وبنعروس)".

وحتى الخميس، ارتفع إجمالي إصابات كورونا في تونس إلى 1.178؛ منها 50 وفاة، و1.039 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.