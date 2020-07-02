الرئيس أردوغان يغادر قطر

الدوحة / ظفر فاتح بياز / الخليج 365
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، قطر بعد زيارة عمل التقى خلالها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بالعاصمة الدوحة.
وكان في وداع الرئيس أردوغان بمطار الدوحة الدولي السابق، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وعدد من المسؤولين الأتراك والقطريين.
ويرافق أردوغان كل من وزيري الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
وفي وقت سابق الخميس، وصل الرئيس أردوغان إلى العاصمة القطرية في زيارة عمل ليوم واحد، تعد الأولى له خارج البلاد عقب تفشي فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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