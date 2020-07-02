"جريمة مروعة".. عراقي يقتل أطفاله الأربعة حرقا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

في "جريمة مروعة"، أقدم خمسيني عراقي على قتل أطفاله الأربعة حرقا في منزلهم بمحافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقال الملازم بشرطة كربلاء مصلح جاسم، للأناضول، إن "رجلا في عقده الخامس، أضرم النار في غرفة أطفاله الـ4، بسبب خلافات مع زوجته التي طلبت مؤخرا الانفصال عنه، وتركت أبناءها بالمنزل".

وأضاف جاسم، أن "الشرطة اعتقلت الرجل واعترف بقيامه برش مادة البنزين في غرفة الأطفال أثناء تواجدهم فيها، وأضرم النار بالغرفة ثم أحكم إغلاق الباب عليهم".

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وأوضح الضابط العراقي، أن الأطفال هم ولد و3 بنات تراوح أعمارهم بين 3 و13عاما.

وتسجل المحاكم العراقية شهريا ارتفاعا بحالات الطلاق بسبب الخلافات الاجتماعية.

ووفق أحدث إحصاء أصدره مجلس القضاء الأعلى، سجلت المحاكم العراقية، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، 6 آلاف و586 حالة طلاق، مقابل 4 آلاف و68 في الشهر السابق له.

وأغلب حالات الطلاق تسجل بأعمار من 15-30 عاما، لأسباب يتقدمها الزواج المبكر، وحالات الفقر، والخلافات العائلية الناجمة من التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي، وفق باحثين اجتماعيين عراقيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.