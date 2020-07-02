انتقل الى رحمة الله تعالى ظهر هذا اليوم الخميس والد مدير المركز الإعلامي بنادي أبهاالرياضي الزميل “عبدالرحمن ال ميلس” وكذلك والد الزميل الإعلامي سعيد ميلس المحرر بصحيفة الوطن ‏وسوف تؤدى الصلاة عليه يوم غد بعد صلاة الجمعة غوالدفن في مقبرةالمحالة . صحيفة الخليج الالكترونية ” تعزي الزملاء ، وتسأل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وإنالله وإنا إليه راجعون .

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كانت هذه تفاصيل خبر والد مدير مركز نادي أبها الرياضي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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