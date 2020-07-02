أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة “الاتصال الافتراضي”

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي مبادرة الاتصال الافتراضي والتي تتيح للمستفيدين اللقاء بمعالي الأمين ومسؤولي الأمانة عبر التواصل المرئي وبجودة عالية.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء و التميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد ، وتمكن المستفيدين من مراجعة معاملاتهم في الامانة وتقديم الشكاوى والملاحظات أو الاقتراحات فيما يخص معاملاتهم أو الخدمات المقدمة لهم بشكلٍ عام، وتيسيراً على الجميع .

مضيفاً أن قنوات التواصل التي وفرتها الامانة متاحة للجميع وبهدف تسهيل لقاء المستفيدين بمسؤولي الأمانة وعرض ما لديهم وذلك خلال يومي

( الأحد و الثلاثاء ) من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً بمقر الإدارة العامة لخدمة العملاء و التميز المؤسسي بعد التسجيل و أخذ موعد الكتروني مسبق من موقع بلدي عبر الرابط المرفق أدناه :

https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=210

أو نظام موعد على موقع امانة العاصمة المقدسة

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Appointments/Customer/StartReqAppt