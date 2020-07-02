بلدية الشوقية الفرعية تنفذ أكثر من 500 جولة رقابية خلال أسبوع

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية 504 جولة رقابية على الأنشطة الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة، خلال أسبوع

وبين رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي أنه تم تكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة ، حيث بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها 10 منشأة لوجود حشرات ومخالفات في المبنى وتجهيزاته و إتلاف 450 كغم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأشار المشيخي أن تكثيف الحملات الرقابية يهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين ، ودعي المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة حيث بلغ عدد البلاغات الواردة للبلديات 974 بلاغ تم التعامل معها.