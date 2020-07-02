الصحة تعلن شفاء 4909 حالة من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” , ليصبح إجمالي الحالات في المملكة إلى 197608 حتى الآن .
وأضافت الصحة بأنه تم تسجيل 4909 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 137669 حالة.
وأوضحت أنه تم تسجيل 54 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1752 حالة.
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