الصحة تعلن شفاء 4909 حالة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” , ليصبح إجمالي الحالات في المملكة إلى 197608 حتى الآن .

وأضافت الصحة بأنه تم تسجيل 4909 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 137669 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 54 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1752 حالة.