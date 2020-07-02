شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج «مسمار» من وجه مريض في جراحة نادرة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عن إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها بالمنطقة الشرقية لاستئصال جسم غريب من وجه أحد المرضى.

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وبحسب بيان صادر من إدارة التواصل الداخلي بصحة الأحساء، اليوم الخميس، فقد تم إجراء العملية بمستشفى الجبر للأنف والأذن والحنجرة، و تم استخراج جسم غريب اتضح أنه مسمار متواجد داخل الجيب الفكي الأيسر للمريض.

تجدر الإشارة إلى أن فريق طبي سعودي كان قد أشرف على إجراء العملية الجراحية النادرة والتي تكللت بالنجاح.