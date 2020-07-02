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شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج «مسمار» من وجه مريض في جراحة نادرة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عن إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها بالمنطقة الشرقية لاستئصال جسم غريب من وجه أحد المرضى.
وبحسب بيان صادر من إدارة التواصل الداخلي بصحة الأحساء، اليوم الخميس، فقد تم إجراء العملية بمستشفى الجبر للأنف والأذن والحنجرة، و تم استخراج جسم غريب اتضح أنه مسمار متواجد داخل الجيب الفكي الأيسر للمريض.
تجدر الإشارة إلى أن فريق طبي سعودي كان قد أشرف على إجراء العملية الجراحية النادرة والتي تكللت بالنجاح.
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