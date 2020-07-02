شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة نجران ومرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل الإحساء 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 20 درجة كأقل درجة حرارة في المملكة.