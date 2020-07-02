الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل ضابطين من قواته بانفجار في بغداد

وقال الحشد في
على موقعه الإلكتروني إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، على دورية تقل ضابط استخبارات اللواء 35 بالحشد الشعبي محمد طعمة الشحماني وضابط استخبارات الفوج الأول باللواء 35 حسنين فاضل المياحي في جزيرة الصينية، ما أدى الى استشهادهما على الفور".
🔻#عاجل— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) July 2, 2020
استشهاد ضابطي استخبارات في #الحشد_الشعبي اللواء 35 إثر تفجير إرهابي بجزيرة #الصينية شمال #بيجي #العراق #صلاح_الدين
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
وكانت قوات الحشد الشعبي والجيش، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن عملية أمنية في قضاء الطارمية شمال بغداد بحثا عن مطلوبين وعناصر من "داعش"، متخفين وسط العوائل.
وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي تطهير مناطق شاسعة في صحراء غرب محافظة صلاح الدين وتدمير عدد من العبوات الناسفة.
وأشار إلى أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من تطهير مناطق شاسعة من صحراء غرب صلاح الدين وتدمير عدد من المضافات التي كان يستخدمها العدو كملاجئ آمنة له".
وتأتي هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.
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