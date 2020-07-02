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الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل ضابطين من قواته بانفجار في بغداد

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وقال الحشد في

على موقعه الإلكتروني إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، على دورية تقل ضابط استخبارات اللواء 35 بالحشد الشعبي محمد طعمة الشحماني وضابط استخبارات الفوج الأول باللواء 35 حسنين فاضل المياحي في جزيرة الصينية، ما أدى الى استشهادهما على الفور".

© REUTERS / Thaier Al-Sudani

وأضاف أن "الشهيدين كانا يؤديان واجب استطلاع دوري لتعقب خلايا "داعش" في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين".

وكانت قوات الحشد الشعبي والجيش، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن عملية أمنية في قضاء الطارمية شمال بغداد بحثا عن مطلوبين وعناصر من "داعش"، متخفين وسط العوائل.

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وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي تطهير مناطق شاسعة في صحراء غرب محافظة صلاح الدين وتدمير عدد من العبوات الناسفة.

وأشار إلى أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من تطهير مناطق شاسعة من صحراء غرب صلاح الدين وتدمير عدد من المضافات التي كان يستخدمها العدو كملاجئ آمنة له".

وتأتي هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.

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