رسميا... أشرف حكيمي ينتقل لإنتر ميلان

ونشر النادي الملكي في بيان رسمي له على حسابه الشخصي على "تويتر"، انتقال أشرف حكيمي إلى نظيره الإيطالي.

وقال النادي الإسباني: "يشكر ريال مدريد أشرف حكيمي على كل هذه السنوات من التفاني والاحتراف والسلوك المثالي منذ قدومه إلى أكاديميتنا في عام 2006 ويتمنى له حظا طيبا في مرحلته الجديدة".

ويشار إلى أن النجم المغربي وصل إلى مدينة ميلانو الإيطالية، أمس الأربعاء، للخضوع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى نادي إنتر ميلان.

وكانت صحيفتا "آس" و"ماركا" الإسبانيتان، قد ذكرتا الثلاثاء الماضي، أن الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، سينتقل إلى إنتر ميلان من ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو (56.05 مليون دولار) بعد خوضه موسمين على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند.

والتقطت صور لحكيمي أثناء وصوله إلى ميلانو للخضوع للفحص الطبي، وكذلك نشر رسالة وداع إلى دورتموند عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام".