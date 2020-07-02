مصر: إغلاق مسجد الإمام الحسين وإحالة جميع العاملين فيه إلى التحقيق

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وأكدت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الخميس، أن "الإغلاق جاء نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة".

وناشدت الوزارة جميع المصلين الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها، حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة والعاملين في الأوقاف، بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها، مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه. وفقا لموقع بوابة "أخبار اليوم".