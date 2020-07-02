تسريب جديد... تفاصيل خطة القذافي للإطاحة بحكام الخليج

نشر المعارض القطري المقيم ببريطانيا، خالد الهيل، ما قال إنه تسريب جديد يؤكد المحادثات التي جرت بين المطيري والقذافي، بحضور شخص آخر يدعى الكيلاني.

© Sputnik . Alexei Druzhinin

وفي التسجيل الجديد يعرض المطيري خطة لاستخدام القبائل في إحداث التغيير، مشيرًا إلى تداخل العلاقات القبلية بين الكويت والسعودية و"رغبة المجتمعات في تغيير الأسر الحاكمة في البلدين".

وعن الخطة، قال إن المجتمعين الكويتي والسعودي يتطلعان إلى وضع يشبه المملكة المتحدة، لا يكون فيه الحكم الفعلي للأسر الملكية.

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وعن التسريب قال الهيل في تغريدته: "هنا يلعب المطيري على الوتر القبلي ويبدو أنه أبلغ الكيلاني بمعلومات مسبقة لكي يناقشها مع القذافي، الذي تآمر معه لإسقاط حكام الكويت والسعودية ويتحدث عن سخط المؤسسات العسكرية".

​وفي التسريب السابق، تحدث القذافي مع المطيري، رئيس حزب الأمة الكويتي وأستاذ التفسير والحديث في جامعة الكويت، الذي يعيش حاليا في تركيا.

واتفقا على استغلال "الفوضى الخلاقة" لإحداث تغيير كبير في الخليج وقياداته. ​ووعد القذافي حاكم المطيري، في التسجيل المسرب بتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذا المخطط.