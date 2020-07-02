كشف الحالة الصحية للفنان العراقي إحسان دعدوش عقب إصابته بكورونا... فيديو

وشكر الفنان العراقي الكوادر الطبية في مستشفى الكرخ العام للرعاية، مؤكدا أنه بصحة جيدة ويخضع للعلاج.

من جانبة أكد مدير مستشفى الكرخ العام، الدكتور حيدر صفاء الشمري تحسن حالة الفنان العراقي وحقنة ببلازما لأول مرة، كاشفا عن معاناته من مشاكل قديمة في القلب، وكذلك من ربو قصبي مزمن، مستغربا في والقت نفسه من تناقل أخبار تفيد عن تدهور حالته.

وفي وقت سابق أعلن نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، إصابة الفنان الكوميدي العراقي الشهير، إحسان دعدوش، بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن العراقيين اعتادوا متابعة أعمال الفنان الكوميدي إحسان دعدوش في شهر رمضان من كل عام.