شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 504 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الإمارات فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر مساء الخميس، تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 504 مصابا، ووفاة واحدة، وأمس، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 594 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة، كاشفة عن إجراء أكثر من 3 ملايين ونص المليون فحص لفيروس كورونا.

فى غضون ذلك، وفي مشهد طبعته الفرحة وزينته السكينة، تقاطر المصلون على مساجد الإمارات التي فتحت أبوابها لهم بعد قرار الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث بإعادة فتح المساجد ودور العبادة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الاتحادية والمحلية، وقد أثبت المواطنون والمقيمون على أرض الدولة تحملهم للمسؤولية بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الجهات المختصة لارتياد المساجد، ومنها الوضوء في المنزل وأن يأتي كل مصل بسجادته الخاصة، وأن يحرص على ارتداء الكمامة.

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وفى وقت سابق، استثنى القرار الصادر عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، الأطفال دون سن الـ 12 من الفحص الطبي الخاص بكورونا لدخول الإمارة وأفاد القرار بأنه يتوجب على جميع القادمين في السيارة الواحدة، بمن فيهم العمالة المساعدة، أن يكون لديهم نتيجة فحص فيروس كورنا سلبية خلال 48 ساعة من تسلم نتيجة الفحص. وفق ما اوردت صحيفة"البيان".

وأوضحت اللجنة أن الحظر مستمر بناء على القرار، وأن الإجراء الجديد بفتح المجال لمن يرغب في الخروج والعودة دون الحاجة لتصريح خاص كما كان سابقاً، والاكتفاء الآن بالفحص من أجل دخول إمارة أبوظبي، منوهةً بأن الإجراء يأتي بهدف المحافظة على الصحة العامة لأفراد مجتمع دولة الإمارات كافة.

وفيما يتعلق بالضغط الكبير على الأشخاص وصعوبة الحصول على مواعيد الفحص، أشارت «لجنة طوارئ أبوظبي» إلى أن الخطوات التي تم إقرارها للحد من انتشار الفيروس، والإجراءات المطلوب اتباعها لن تعطل التحاق الموظفين بعملهم في حال تم العمل عليها بما يتناسب مع الأشخاص الذين يرغبون بالدخول لإمارة أبوظبي، وذلك عن طريق خيارات عدة مثل المستشفيات ومراكز الفحص المنتشرة في كل إمارة.