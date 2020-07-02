شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان ترفع الغرامة عن حاملي التأشيرة السياحية حتى 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرائد محمد الهشامي بشرطة سلطنة عمان، السوم، الخميس، :لا يوجد غرامات حاليًا على حاملي التأشيرة السياحية في السلطنة حتى 15 يوليو 2020م، وبالإمكان التجديد إلكترونيًا، وفقا لصحيفة الشبيبة.

وأضاف :" وبإمكانهم تمديد التأشيرة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للتأشيرة الإلكترونية إعتبارا من اليوم ودون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمات".

وكان قال وزير الصحة العمانى، اليوم الخميس، إن السلطنة شهدت زيادة "مخيفة" في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتطلب تعزيز طاقة المستشفيات وبخاصة وحدات الرعاية المركزة.

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وسجلت عمان 1361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، وثلاث وفيات في 24 ساعة ليبلغ الإجمالي 42555 إصابة و188 وفاة.

وقال وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي "خلال الأسابيع الستة الماضية تغيرت الأمور بشكل جذري وبشكل مزعج ومقلق ومخيف" وأنحى باللوم على الأشخاص الذين لم يستخدموا الكمامات أو يمارسوا التباعد الاجتماعي وقال إن بعض الموظفين يذهبون لمكاتبهم بعد أن يكونوا قد خالطوا مصابين بدلا من أن يعزلوا أنفسهم.

وأضاف أن البلاد سجلت أكثر من تسعة آلاف حالة إصابة و43 حالة وفاة منذ الخميس الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أن سجلت عمان أولى حالات الإصابة في أواخر فبراير