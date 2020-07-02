الصحة المغربية تسجل 333 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل 333 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12969 حالة في المغرب.
وأشارت الصحة المغربية فى بيان صحفى إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 702884 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة المغربية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل وفاة جديدة واحدة، ليصل عدد الوفيات إلى 229 حالة، موضحة أنه تم التأكد من 64 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 9090 حالة.
وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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