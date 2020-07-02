شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تتسلم دعوة لزيارة باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، دعوةً رسمية من نظيرها الباكستاني شاه محمود قريشي، لزيارة إسلام آباد لبحث تطوير العلاقات ومجالات التعاون، وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن عبد الله استقبلت، اليوم الخميس، سرفراز أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية في السودان.

وقبلت وزيرة خارجية السودان الدعوة على أن يتم تحديد الموعد عقب انتهاء جائحة كورونا عبر الطرق الدبلوماسية.

وتمّ خلال اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية إلى جانب إحكام التنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدولية والإقليمية، وبخاصة في منظمة التعاون الإسلامي، لخدمة الأهداف ذات الإهتمام المشترك.