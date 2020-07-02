شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مهمة بعثة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا إلى يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «يوبام» أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مددت التفويض الخاص بها حتى يوليو 2021 .



وقالت البعثة بحسب "واس" في بيان إنها ملتزمة بدعم استقرار قطاعات الأمن والعدالة في ليبيا، ودعم أمن وإدارة الحدود، منوهة إلى أن المثابرة خلال فترة فيروس كورونا هي أيضاً لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن أمن وسلامة المرأة.



ويقع مقر البعثة الأوروبية المتكاملة لمساعدة ليبيا في العاصمة طرابلس ورئيسها هو الإيطالي فينتشينزو تاجليافري، وعملت حتى الآن من تونس، وتستجيب مبادرة (يوبام - ليبيا) وفق الاتحاد الأوروبي لطلب السلطات الليبية وهي جزء من النهج الشامل للاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال إلى ليبيا الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة، وتتعاون البعثة المدنية بشكل وثيق مع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتساهم فيها.