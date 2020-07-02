شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أحد بالمدينة المنورة يشهد 25 ولادة لمصابات بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في مجمع مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة أنه تم ولادة أكثر من 25 طفلا وطفلة لأمهات مصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وفقا لصحيفة الرياض، وتمكن الفريق الطبي من إجراء عمليات الولادة للأمهات وفق برتوكول طبي وإجراءات طبية وصحية مشددة في ظل أزمة جائحة كورونا ، حيث تم وضعهن في قسم الحضانة لعمل التحاليل الطبية وتم التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا وقد غادر جميع المواليد الحضانة وهم بحالة صحية جيدة ورضاعة طبيعية ونمو طبيعي.

ودعت صحة المدينة كافة المواطنين والمقيمين لمن لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد بضرورة مراجعة "عيادات تطمن" في المراكز الصحية بأحياء النصر والخالدية والدعيثه ، وكذلك لمن لديهم الرغبة في الاطمئنان على صحتهم ومن حولهم وليس لديهم أعراض التسجيل والحصول على موعد لعمل الفحص الطبي في مركز الفحص الموسع "تأكد" من خلال تطبيق صحتي ، متمنية للجميع الصحة والسلامة.

ومن جهة أخرى عادت الرياض لتتصدر أكثر الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، بعدما سجلت أمس (الأربعاء) 401 حالة، من بين 3.402 حالة مؤكدة جديدة أعلنتها وزارة الصحة، منها 35% من الحالات للإناث، و65% ذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 194.225 حالة، من بينها 59.767 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و2.272 حالة حرجة. وفق "عكاظ".



