البعثة الأممية فى ليبيا تحذر من خطر الألغام على النازحين جنوب طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت البعثة الأممية في ليبيا، الخميس، من خطر الألغام على النازحين جنوب العاصمة طرابلس، جاء ذلك نقلا عن العربية، وكان جان إيف لودريان زير الخارجية الفرنسي عبر عن قلق بلاده من الوضع في ليبيا، مؤكدا أن جهود فرنسا تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقال: "مصلحة الليبيين وجيران ليبيا وأوروبا تكمن في أمن واستقرار ليبيا".
ودعا لودريان إلى الإسراع بتحقيق وقف إطلاق النار بما يتيح العودة للمسار السياسي من خلال جهود الأمم المتحدة ودورها المركز
مشددا على رفض بلاده للتدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه وبمختلف مصادره.
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