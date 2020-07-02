الجزائر تسجل 8 وفيات و 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عبر حسابها على تويتر الخميس، تسجيل 8 وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الجزائرية، الحظر التام لأى نوع من التجمعات العائلية مثل تنظيم حفلات الزواج والختان فى ولاية الجزائر العاصمة، والتى تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في انتشار وباء كورونا.

وذكر بيان أصدرته ولاية الجزائر العاصمة أنه "عملا بما تم إقراره من رئاسة الحكومة من تدابير صحية وقائية ترمي إلى تعزيز المسعى التدريجي والمرن المعتمد لمكافحة فيروس (كورونا) وتسيير الوضع الصحي المرتبط بهذا الوباء فقد تقرر الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، خاصة تنظيم أعراس الزواج والختان والتي تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في انتشار الجائحة".

Advertisements

وشدد البيان على ضرورة إنذار كل مخالف لاٍرتداء الكمامات أو عدم احترام مواقيت الحجر الصحي وحظر التجوال، مشيرا إلى إقرار إلزامية ارتداء الكمامات بالنسبة للسائقين وركاب جميع السيارات الخاصة والأجرة.

وقال البيان إنه تم إخضاع مختلف المحلات والأنشطة التجارية المرخص لأصحابها بمزاولة نشاطاتهم للمراقبة الدورية من وزارة التجارة، والسلطات المعنية، للوقوف على مدى التزام التجار وامتثالهم لبروتوكولات الوقاية الصحية، خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي بحيث أن أي مخالفة لهذه التدابير ستعرض صاحبها إلى الغلق الفوري للمحل، وسحب السجل التجاري بالإضافة إلى العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الشأن.