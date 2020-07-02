شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قيادى تركى معارض: القضاء التركى لا يخطو خطوة دون أوامر من قصر أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أوزجور أوزلام، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أن القضاء التركي لا يخطو خطوة دون أوامر من قصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، متابعا: بعد عامين من الآن أي إذا كسبوا الانتخابات القادمة، ستسيطر على شعارات جميع النقابات العصافير وعلامات النصر.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، خلال فيديو بثته قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية: إن القضاة والحكام حالهم على مرأى ومسمع الجميع لا يستطيعون أن يخطوا خطوة دون أوامر القصر.

وتابع نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض،: سيذهب المواطن للمحامي لحل قضيته ولكن حينما يذهب سيذهب إلى محامي حزب العدالة والتنمية كي تحل قضيته على الفور، وتكون أزمة المواطن تقسيم أرض زراعية بينه وبين شخص آخر، وأحدهم يكون تابعًا لمحامٍ تابع لحزب العدالة والتنمية، ويكون الآخر ينتمي لحزب آخر، فماذا يحدث؟ بالطبع يكسب القضية محامي حزب العدالة والتنمية، وكذلك كثير من المحامين سيفضلون الانضمام إلى النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية حتى يفضلهم الشعب فيما بعد.

Advertisements