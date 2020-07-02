شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة توثق 75 ضحية من المدنيين جراء الألغام جنوب طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثّقت الأمم المتحدة وقوع 75 ضحية من المدنيين و55 من العاملين في إزالة الألغام في الأسابيع الخمسة الماضية جميعهم وقعوا في فخاخ متفجرة بما في ذلك العبوات الناسفة والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب داخل وحول المناطق السكنية في جنوب طرابلس.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إن الأمم المتحدة قدمت الدعم الفني والمشورة اللازمة للسلطات المعنية للمساعدة في إدارة الوصول الآمن إلى المناطق الملوثة بالألغام والمتفجرات وتطهيرها بأمان. تحذر الأمم المتحدة من العودة غير الآمنة للنازحين في جنوب طرابلس.

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