شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: اعتقال أنس عمر القيادى بحزب الرئيس السودانى السابق عمر البشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، اعتقال أنس عمر القيادى بحزب الرئيس السودانى السابق عمر البشير.

وفى وقت سابق، رحب رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، ببادرة حسن النوايا التى أبداها عبدالعزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية- شمال"، بتمديد وقف الأعمال العدائية لمدة سبعة أشهر أخرى، اعتبارا من اليوم الأول من يوليو وحتى نهاية يناير 2021.

وقال رئيس وزراء السودان -فى تصريح اليوم الأربعاء تعليقا على قرار الحلو- إن تحقيق السلام الدائم والعادل فى السودان هدف مفصلى وأساسى يأتى فى مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية، وترخص فى سبيله كل الأثمان.

وأكد حرص الحكومة السودانية على إحلال السلام الذى سيضع حداً لمعاناة أهالى مناطق النزاعات، ويضمن "قوى الكفاح المسلح" كقوى مؤثرة وفاعلة تسهم فى إنجاز كافة مهام الفترة الانتقالية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.