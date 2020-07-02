الكويت: توفير 75 مليون دينار لشراء لقاح لفيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء الكويتي، تكليف وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير 75 مليون دينار كويتي بميزانية وزارة الصحة؛ لشراء لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي صادر عنه، عقب اجتماعه الاستثنائي اليوم الخميس، والذي تم عبر (الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ أن أعضاء المجلس استمعوا إلى شرح قدمه وزير الصحة، تضمن عرضاً للإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بإجمالي أعداد الإصابات التي ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) حسب المناطق والجنسيات، وكذلك أعداد المتعافين والوفيات ومن يتلقون العلاج، مشيرا إلى أنه لوحظ استمرار ارتفاع الإصابات بين المواطنين الكويتيين نتيجة المخالطة.
وأضاف أنه تقرر الغاء العزل التام المفروض على منطقتي جليب الشيوخ، والمهبولة، اعتباراً من الساعة الخامسة صباح يوم الخميس المقبل، مع الإبقاء على كافة التجهيزات والاستعدادات التي تم اتخاذها للعزل من قبل الجهات المعنية أثناء فترة العزل التام على المنطقتين، مع تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات إلغاء العزل.
وجدد مجلس الوزراء الكويتي الدعوة لجميع المواطنين والمقيمين، للالتزام باشتراطات الصحة العامة، وبالتباعد الجسدي؛ للحد من انتشار الوباء.
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