شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الشارقة توقف التعامل بالعملات النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بلدية الشارقة إيقاف التعامل بالعملات النقدية بجميع معاملات رسوم "الإيرادات والمخالفات" التابعة لها اعتباراً من 15 يوليو الجاري و ذلك ضمن جهودها لتحديث وتطوير منظومة عملها باستمرار وتوفير أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين وتوفير طرق دفع سداد الرسوم لمختلف المعاملات بسهولة ويسر. وفق صحيفة البيان الإماراتية.

ويشمل إيقاف التعامل بالعملات النقدية رسوم الإيرادات والمخالفات فقط فى حين يبقى العمل بنظام الأمانات كما هو معمول به سابقاً مع بنك دبي التجاري.

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وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن إيقاف العمل بالعملات النقدية يأتي ضمن جهود البلدية المستمرة لتوفير خدمات ذات جودة عالية للجمهور وتوافقا مع منظومتها الرقمية التي تسهل على المتعاملين من خلال استحداث وسائل مختلفة لسداد الرسوم لمختلف الخدمات التي تقدمها كأكبر جهة خدمية تقدم خدمات للجمهور وقال :" لذا نعمل بصورة مستمرة على إطلاق تطبيقات ذكية والاعتماد على نظام تحصيل كأحدث التقنيات والمعايير الدولية وتوفير طرق سداد أخرى ضمن المنظومة الرقمية لها بما ينسجم مع التحول الرقمي في إمارة الشارقة وتوجهات البلدية في التسهيل على المتعاملين بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالإمارة" .

من جانبه أوضح الدكتور عبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، أن العمل بنظام الدفع الذكي وإلغاء التعامل بالعملات النقدية يسهم في تقليل التكاليف ويعتبر أكثر أماناً ويتماشى مع سياسة الجودة في البلدية ويسهل على الجمهور سداد رسوم جميع الخدمات التي تقدمها كالخدمات المتعلقة بالتنظيم الإيجاري والمواقف العامة والهندسة والصحة العامة والزراعة والبيئة وجميع الخدمات الأخرى.

ونوه حمد الحمادي مدير الإدارة المالية في بلدية مدينة الشارقة إلى أن البلدية وفرت وسائل عديدة لسداد رسوم الإيرادات والمخالفات بعد توقف استخدام العملات النقدية تشمل بطاقة "تحصيل" التي يمكن الحصول عليها و سداد رسومها من خلال الهاتف الذكي وكذلك توفير خيار الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية حيث يمكن للمتعامل شحنها برصيد من قبل البنك الذي يتعامل معه أو من خلال بطاقات الائتمان " الدائنة و المدينة" عبر أجهزة الدفع أو شبكة الانترنت أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو الخصم المباشر من الحساب المصرفي والذي يتم من خلال رابط يتم إرساله للمتعامل لسداد رسوم الخدمة التي قام بالتقديم عليها.