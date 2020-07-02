شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأمريكي ينظر فى قضية "التجسس القطري" على سياسي أمريكي بارز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد القضاء الأمريكي دعوى قضائية بشأن قيام قطر بتجنيد فريق من المسؤولين السابقين لشن هجوم بالقرصنة ضد ناشط سياسي أمريكي بارز، بعد أن أثار تساؤلات حول دعم الدوحة للإرهاب.

ونقلت صحيفة الايام البحرينية عن موقع «واشنطن فري بيكون» إن الدعوى القضائية تتهم قطر بأنها جندت مسؤولين سابقين لتنفيذ عملية تجسس إلكتروني عام 2018، ضد خوادم البريد الإلكتروني الشخصية والتجارية الخاصة بالسياسي الأمريكي وعضو الحزب الجمهوري إليوت برويدي. وأشار برويدي إلى أن هذه المعلومات تم تسريبها فيما بعد إلى وسائل الإعلام من أجل تشويه سمعته، وبهدف تعزيز مصالح الدوحة في الولايات المتحدة.

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وتكشف الدعوى أن قراصنة يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم، ويتبعون مجموعة تسمى «غلوبال ريسك أدفايسورز» (GRA)، دفعت لهم قطر لتنفيذ مخطط غير مشروع وشن هجمات تجسسية مماثلة على منتقدين بارزين لقطر.

وتتألف مجموعة جلوبال ريسك أدفايسورز، وهي مجموعة استشارية أمريكية للأمن السيبراني، من مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من مسؤولي الاستخبارات العسكرية من ذوي الخبرة الواسعة في مجال التجسس الإلكتروني.