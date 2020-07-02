شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تبدأ مسح استقصائي لجائحة كورونا 12 يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيف العبري ، مدير عام مراقبة و مكافحة الأمراض بوزارة الصحة العمانية، خلال مؤتمر صحفي للجنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد 19) : " المسح الوطني الاستقصائي لجائحة كورونا سيبداء في الثاني عشر من يوليو بالتعاون مع المركز الوطني للاحصاء والمعلومات وسيكون على مستوى جميع محافظات السلطنة، ويستمر لمدة عشر اسابيع" .

وكان قال وزير الصحة العمانى، اليوم الخميس، إن السلطنة شهدت زيادة "مخيفة" في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتطلب تعزيز طاقة المستشفيات وبخاصة وحدات الرعاية المركزة.

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وسجلت عمان 1361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، وثلاث وفيات في 24 ساعة ليبلغ الإجمالي 42555 إصابة و188 وفاة.

وقال وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي "خلال الأسابيع الستة الماضية تغيرت الأمور بشكل جذري وبشكل مزعج ومقلق ومخيف" وأنحى باللوم على الأشخاص الذين لم يستخدموا الكمامات أو يمارسوا التباعد الاجتماعي وقال إن بعض الموظفين يذهبون لمكاتبهم بعد أن يكونوا قد خالطوا مصابين بدلا من أن يعزلوا أنفسهم.

وأضاف أن البلاد سجلت أكثر من تسعة آلاف حالة إصابة و43 حالة وفاة منذ الخميس الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أن سجلت عمان أولى حالات الإصابة في أواخر فبراير.