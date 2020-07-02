شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يصدر أمرا بإجراء الانتخابات البلدية الجزئية 30 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر فى تونس ، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية، بعدد من الدوائر الانتخابية، يوم 30 أغسطس 2020، ونشر القرار بالجريدة الرسمية التونسية.
وينص الأمر في فصله الأول على دعوة الناخبين بالدائرة الانتخابية كسرى في ولاية سليانة، الدائرة الانتخابية المرجى بالكاف ، الدائرة الانتخابية قربة بولاية نابل ، الدائرة الانتخابية فوسانة في القصرين ، الدائرتين الانتخابيتين الساحلين معتمر وزاوية قنطش بولاية المنستير ، والدائرة الانتخابية الشبيكة بالقيروان ، يوم الأحد 30 أغسطس 2020 لانتخاب أعضاء هذه المجالس البلدية ويوم السبت 29 أغسطس 2020 بالنسبة للناخبين من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلين بالدوائر الانتخابية المعنية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 19 يوينو المنقضي عن إجراء الانتخابات البلدية الجزئية بهذه البلديات والتي تضمنت انطلاق فترة قبول الترشحات من يوم 25 يونيو 2020 إلى اليوم الخميس 2 يوليو على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 17 أغسطس المقبل إلى غاية 28 من نفس الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسى يصدر أمرا بإجراء الانتخابات البلدية الجزئية 30 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.