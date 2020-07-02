الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة بعثته في ليبيا حتى يوليو 2021

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة إلى ليبيا "يوبام ليبيا"، الخميس، أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مددت التفويض الخاص بها، حتى يوليو/ تموز 2021.



وقالت "يوبام"، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن "البعثة ستواصل التزامها بدعم استقرار ليبيا في مجالات الأمن والعدالة وحوكمة الحدود".



وأضافت أنها "ستعمل على تعزيز الصمود، خلال فترة فيروس كورونا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، والدفاع عن دور المرأة في السلام والأمن".



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وتم إطلاق بعثة "يوبام ـ ليبيا" للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2013، ويقع مقرها حاليا في تونس، وتتواصل من هناك مع السلطات الليبية المختصة، على أمل إمكانية نقلها إلى ليبيا حالما يسمح الوضع الأمني بذلك.



وفي وقت سابق الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات مالية بقيمة 90 مليون يورو (100.7 مليون دولار)، لدعم تطوير الرعاية الصحية وحماية اللاجئين في ليبيا وتونس، ضمن خطط مكافحة كورونا.



جاء ذلك بعد لقاء جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، بسفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، بحثا خلاله الآثار التي تركتها هجمات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.



ومؤخرا، توالت خسائر حفتر، وتكشفت جرائم مليشياته، في ظل تحقيق الجيش الليبي انتصارات متتالية، أبرزها تحرير مناطق كانت تحتلها المليشيا في طرابلس، إضافة إلى مدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.