رسميا.. استئناف الدوري المصري أغسطس المقبل

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، استئناف بطولة الدوري الممتاز الشهر المقبل، بعدما أعلنت الحكومة عودة النشاط الرياضي المتوقف جراء تفشي فيروس كورونا.
وحدد الاتحاد 7 أغسطس/ آب المقبل، موعدا لعودة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 ـ 2020.
وجاء الإعلان عقب حسم ملفات الخلاف حول إجراءات العودة، والذي تفاقم مؤخرا إثر رفض بعض الأندية قرارات العودة، بحجة أنها مفصلة لصالح الأهلي المتصدر، الراغب في عودة المسابقات.
والأربعاء، أعلن الزمالك أنه سيجري الفحوصات الطبية للاعبي فريقه استعدادا لخوض المنافسات، ما أدى إلى إنهاء الخلافات.
وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد، أن استئناف الدوري سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول اللقاءات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقررة إقامتها في الفترة من 7 أغسطس وحتى نهاية الشهر نفسه.
ويتم إعلان باقي مباريات الدوري بعد إعلان الاتحاد الإفريقي الروزنامة الجديدة الخاصة بمباريات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، القرار النهائي بشأن دوريات الدرجات الأدنى الأسبوع المقبل.
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