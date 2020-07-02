كورونا.. 8 وفيات بالجزائر و20 إصابة في الصومال

الجزائر ـ الصومال / الخليج 365

أعلنت الجزائر، الخميس، تسجيل 8 وفيات جراء كورونا، فيما رصد الصومال 20 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بتسجيل 8 وفيات، و385 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 302 مريض.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و657، منها 928 وفاة، و10 آلاف و342 حالة تعاف.

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وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 19 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.944، منها 90 وفاة، و951 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الخميس، 10 ملايين و905 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 521 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و86 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.