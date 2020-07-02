المغرب.. معتقلون بقضايا إرهاب يطالبون بإطلاق سراحهم

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365



طالب معتقلون مغاربة مدانون بقضايا تتعلق بالإرهاب، بإطلاق سراحهم، "أسوة بآخرين، استفادوا في السنوات الماضية من العفو العام".



جاء ذلك في تقرير برلماني، حول وضعية السجناء سيعرض الأربعاء المقبل، على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اطلع عليه مراسل الخليج 365.



وقال التقرير إن "بعض سجناء ما يعرف بالسلفية طالبوا بتوسيع مجال الاستفادة من برنامج المصالحة (العفو)".

وعبّر السجناء في التقرير عن استغرابهم لبقائهم قيد الاعتقال، "في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح قادة التيار السلفي"، بحسب التقرير.



وأضاف أن "السجناء السلفيين، دعوا إلى ضرورة منحهم الحق في الخلوة الشرعية، استحضارا للمدد الحبسية الطويلة، التي يحاكمون بها".



وعام 2016، أقر المغرب استراتيجية جديدة، تشمل "أنسنة ظروف الاعتقال" و"إعداد المعتقلين للإندماج الاجتماعي والاقتصادي".



Advertisements

وتم تطبيق النسخة الأولى من برنامج "مصالحة"، بين 29 مايو/ أيار و25 يوليو/ تموز 2016، بتأهيل معتقلين في قضايا إرهاب، تمهيدًا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.



وتشرف على البرنامج المندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية)، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء (رسمية)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي).



ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور، هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني.



وتم تنزيل البرنامج في خمس نسخ، آخرها خصصت للسجينات لأول مرة، استفادت منها 10 من أصل 13 سجينة محكومة بقانون الإرهاب.



وبلغ مجموع المستفيدين من البرنامج 150 من سجناء التطرف والإرهاب، بحسب أرقام رسمية صدرت يناير الماضي، يشكلون نحو 30 في المائة من مجموع سجناء التطرف والإرهاب الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.