الدوحة/ الخليج 365 التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالعاصمة الدوحة. وأفاد مراسل الخليج 365 أن لقاء أردوغان وآل ثاني الثنائي المغلق، استغرق قرابة 3 ساعات. وأضاف أنه بعد اللقاء الثنائي انتقل الجانبان إلى غداء عمل. Advertisements والخميس، وصل الرئيس أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل ليوم واحد. وهذه هي الزيارة الأولى لأردوغان خارج البلاد عقب تفشي وباء كورونا. ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى قطر، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار. كما يرافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس أردوغان يلتقي أمير قطر في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.