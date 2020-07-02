نتنياهو: الجدار الحدودي مع غزة يكتمل نهاية العام

القدس / سعيد عموري / الخليج 365



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن بناء الجدار على الحدود مع قطاع غزة سيكتمل نهاية العام الجاري.



جاء تصريح نتنياهو في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على تويتر، بمناسبة إحياء ذكرى القتلى الإسرائيليين في الحرب التي شنتها تل أبيب على قطاع غزة عام 2014.



وقال نتنياهو: "إذا عرف أعداؤنا الضربة التي سيتلقونها فسيتراجعون، بناء الجدار على حدود غزة سيكتمل نهاية العام، نحن مستعدون لأي سيناريو".



وأضاف: "مستعدون للدفاع بحرا وجوا وبرا، والتعامل مع جميع السيناريوهات بقوة هجومية كبيرة جدا".



واختتم حديثه قائلا: "كل من سيحاول أن يتحدانا من خلال القيام بأعمال عنف سيتكبد أقسى ضربة".



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ومنذ 2016، يعمل الجيش الإسرائيلي على إقامة جدار ضخم على طول الحدود مع غزة، بحيث يرتفع بنحو ستة أمتار فوق سطح الأرض، جنبا إلى جنب مع إقامة جدار إسمنتي على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض، بهدف توفير الرد على الأنفاق الهجومية.

وشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة بدأت في 8 يوليو/ تموز 2014 واستمرت 51 يوما.



وأدت الحرب إلى استشهاد 2323 فلسطينيا، بينهم 579 طفلا، و489 امرأة، و102 مسنّ، وفق إحصاء رسمي صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.



كما تسببت بإصابة نحو 11 ألف فلسطيني، منهم 302 سيدة، 100 منهن تعانين إعاقة دائمة، كما أصيب (3303) من الجرحى بإعاقة دائمة، وفق الإحصاء.



في المقابل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 عسكريا من جنودها، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيليا بجروح، بينهم 740 عسكريا.

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