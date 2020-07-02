"حقوق الإنسان" العراقية تحذر من "تدهور" الوضع الصحي بالسجون

بغداد / علي جواد / الخليج 365
حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الخميس، من تدهور الوضع الصحي بالسجون جراء فيروس كورونا، فيما دعا رئيس "الجبهة الوطنية للإنقاذ" أسامة النجيفي، إلى اتخاذ إجراءات "فورية" لإطلاق سراح المعتقلين حفاظا على أرواحهم.
وقال عضو المفوضية (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) علي البياتي، في تصريح للأناضول، إن "هناك إصابات عديدة بكورونا بين نزلاء السجون، وكذلك الموظفين الإصلاحيين".
وأضاف البياتي أن "هناك خطورة على تفاقم الأزمة في ظل عدم تطبيق الإجراءات الصحية في السجون".
ولفت إلى أنه "يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة بإطلاق سراح المعتقلين ممن ليسوا متهمين بجرائم إرهابية أو جرائم تمس أمن الدولة".
وأوضح أن "طاقة السجون الحالية هي ثلاثة أضعاف العدد المفترض أن يكون".
من جهته، دعا رئيس "الجبهة الوطنية للإنقاذ" أسامة النجيفي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى اتخاذ إجراءات "فورية" لإطلاق سراح المعتقلين حفاظا على أرواحهم من الجائحة.
وقال النجيفي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "الآن وقد اجتاح فيروس كورونا السجون، أدعو الكاظمي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراح السجناء بكفالات".
وحتى الخميس، ارتفعت حصيلة إصابات كورونا بالعراق إلى 53 ألفا و708، بينها ألفان و160 وفاة، و27 ألفا و912 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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