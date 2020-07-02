الاتحاد الأوروبي يخصص 90 مليون يورو مساعدات لتونس وليبيا

بروكسل/ الخليج 365
أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، حزمة مساعدات مالية بقيمة 90 مليون يورو (100.7 مليون دولار)، لدعم تطوير الرعاية الصحية وحماية اللاجئين في ليبيا وتونس، ضمن خطط مكافحة فيروس كورونا.
وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم، أنها اعتمدت حزمة مساعدات جديدة في ليبيا وتونس لدعم المجتمعات المحلية واللاجئين من فيروس كورونا.
وأضافت أنه تم تخصيص 30.2 مليون يورو (33.8 مليون دولار) لتحويلها إلى ليبيا، لدعم البرنامج الصحي والمساعدات النقدية للاجئين فيها، إضافة إلى 20 مليون يورو (22.4 مليون دولار) لتعزيز نظام الرعاية الصحية.
وأشارت أنه سيتم تخصيص 25 مليون يورو (28 مليون دولار) لشراء معدات الحماية الشخصية في إطار البرنامج، وتدريب العاملين في قطاع الصحة، وزيادة قدرات المختبرات والمرافق الصحية.
كما سيتم تخصيص 9.3 ملايين يورو (10.4 ملايين دولار) لدعم تطوير النظام الصحي والخدمات الطبية في تونس لدعم اللاجئين، إضافة إلى 5 ملايين يورو (5.6 ملايين دولار) في إطار اتفاقية تبادل العمالة بين فرنسا وتونس.
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