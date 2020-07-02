كورونا.. 218 إصابة في المغرب و3 بالأردن

المغرب - الأردن / الخليج 365
أعلن المغرب، الخميس، تسجيل 218 إصابة بفيروس كورونا، فيما رصد الأردن 3 حالات.
وأفادت وزارة الصحة المغربية، بتسجيل 218 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 26 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و854، منها 228 وفاة، و9 آلاف و52 حالة تعاف.
وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 7 مرضى.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.136؛ منها 893 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 9.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الخميس، 10 ملايين و860 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 520 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و67 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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