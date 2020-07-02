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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن عن 4 أدوات تحميك من خطر الإصابة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن تقديم 4 أدوات تساعد على خسارة الوزن، حتى لا تكون ضمن الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وتشمل هذه الأدوات:
• الفحص الطبي: وهي خدمة إلكترونية عبر تطبيق صحة تمكنك من تقييم صحتك العامة من خلال “النشاط، التغذية، الحالة المزاجية”.
• حساب الوزن المثالي: عملية حسابية تقوم بحساب الوزن المثالي للشخص بمعلومية الطول، ويمكنك زيارة صفحة حساب الوزن المثالي عبر موقع وزارة الصحة.
• احتساب الخطوات: خدمة تتيح للمستخدم احتساب خطواته بشكل يومي عبر تطبيق صحتي.
• حساب السعرات الحرارية: عملية حسابية تقوم على حساب عدد السعرات ا لحرارية المستهلكة يوميا للشخص بناء على عوامل مثل الوزن، الطول، العمر، مستوى النشاط.
وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكنك الوصول للخدمات بكل سهولة عبر الروابط التالية،تطبيق صحة: (اضغط هنا)– تطبيق صحتي: (اضغط هنا)– حساب الوزن المثالي (اضغط هنا) وحساب السعرات الحرارية: (اضغط هنا).
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