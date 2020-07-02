شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «الجمارك» بشأن تحصيل «الرسوم الجمركية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجمارك السعودية عن تمديد مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية مدة 3 أشهر ابتداءً من 1 يوليو 2020، وأوضحت الجمارك أن تمديد المبادرة يأتي بعد صدور الأمر السامي من خادم الحرمين.



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