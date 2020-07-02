شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يحدد شروط تمديد خدمة سفراء المملكة بعد سن 65 عاماً.. صلاحيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء، على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين وبما لا يتجاوز سن السبعين.

وذكر حساب “أم القرى” على موقع “تويتر” أن التجديد يستلزم توافر الشروط التالية:

أولاً : أن يكون قد صدر أمر باعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين أو للمملكة في أي من المنظمات الدولية.

ثانياً: أن تكون هناك حاجة إلى خدماته لكفاءته العملية وعدم وجود بديل له.

ثالثاً: أن يكون لائقاً طبياً.

رابعاً: أن يكون تمديد الخدمة له سنوياً.