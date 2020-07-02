شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تحذر: المخدرات سلاح بيد أعدائك فلا تجعلهم يتحكمون بحياتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت أمانة منطقة المدينة المنورة مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث حذرت من خطورة تعاطي المخدرات على الشباب والنشء.

وقالت أمانة المدينة المنورة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، إن المخدرات سلاح بيد أعدائك فلا تجعلهم يتحكمون بحياتك.

Advertisements

وحذرت أمانة منطقة الرياض من خطورة الإدمان بجميع أشكاله وأنواعه سواء إدمان الخمور أو الحشيش أو السجائر.