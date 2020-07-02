- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تحذر: المخدرات سلاح بيد أعدائك فلا تجعلهم يتحكمون بحياتك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت أمانة منطقة المدينة المنورة مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث حذرت من خطورة تعاطي المخدرات على الشباب والنشء.
وقالت أمانة المدينة المنورة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، إن المخدرات سلاح بيد أعدائك فلا تجعلهم يتحكمون بحياتك.
وحذرت أمانة منطقة الرياض من خطورة الإدمان بجميع أشكاله وأنواعه سواء إدمان الخمور أو الحشيش أو السجائر.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمانة المدينة» تحذر: المخدرات سلاح بيد أعدائك فلا تجعلهم يتحكمون بحياتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.