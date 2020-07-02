شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطّت أعداد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في كولومبيا الأربعاء، عتبة المئة ألف إصابة، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة، بعد نحو أربعة أشهر من اكتشاف أوّل حالة في البلاد.
ومع تسجيل كولومبيا التي تضمّ 50 مليون نسمة 4.163 إصابة جديدة في يوم واحد، ارتفع إجماليّ الإصابات بكوفيد-19 إلى 102.009 حالات منذ 6 مارس/آذار الماضي، استناداً إلى النشرة اليوميّة لوزارة الصحّة.
كما سجّلت البلاد 136 وفاة جديدة بالفيروس، الأربعاء، ليصل بذلك إجماليّ الوفيات جرّاء الوباء إلى 3.470، بينما أعلِن تعافي 43.407 أشخاص.
وتؤكّد الحكومة اليمينيّة أنّ أعداد الضحايا في البلاد تُعتبر أقلّ من تلك المسجّلة في دول أخرى في المنطقة، إلا أنّ الإصابات والوفيات في كولومبيا جراء الفيروس ارتفعت بشكل كبير مُنذ أن أمر الرئيس إيفان دوكي أواخر إبريل/نيسان الماضي، بتخفيف إجراءات الحجر.
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