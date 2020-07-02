مساعدات إماراتية عاجلة إلى البيرو لمكافحة كورونا

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قدمت الإمارات مساعدات طبية لازمة إلى البيرو لمساعدتها على مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان رسمي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه تم إرسال طائرة عاجلة إلى العاصمة ليما "على متنها 5 أطنان من المساعدات اللازمة، لتعزيز جهود نحو 5 آلاف من العاملين في المجال الطبي لاحتواء" الوباء.

والبيرو هي ثاني أكثر البلدان تضررا بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية بعد البرازيل. وسجلت البلاد أكثر من 9600 وفاة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 285 ألف إصابة.

