10 مليارات دولار.. صادرات تركيا المتوقعة إلى ليبيا

إسطنبول / الخليج 365

قال مسؤول اقتصادي تركي، الخميس، إن حجم صادرات بلاده إلى ليبيا قد يصل خلال الفترة القريبة 10 مليارات دولار.

وأفاد مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي، في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية (حكومية)، في تصريح، أن حكومة الوفاق الوطني وعالم الأعمال في ليبيا، متلهفان جدا للاستثمارات.

وأوضح أن عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي وقدرة البلاد على إدراك واقعها، يحتمان إنجاز المشاريع الاستثمارية بسرعة.

وأضاف: "تتواصل صادراتنا إلى ليبيا بشكل متزايد (..) ويمكننا الوصول بها خلال فترة قريبة إلى 10 مليارات دولار".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.