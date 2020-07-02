كورونا.. 3 وفيات في البحرين و3 إصابات بتونس

البحرين - تونس / الخليج 365

أعلنت البحرين، الخميس، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت تونس 3 إصابات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية بتسجيل 3 وفيات و656 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 617 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 27 ألفا و414؛ منها 93 وفاة، و21 ألفا و948 حالة تعاف.

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وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي مريض واحد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.178؛ منها 50 وفاة، و1.039 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الخميس، 10 ملايين و850 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 519 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و67 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.